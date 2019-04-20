شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاوض خالد جلال لخلافة طلعت يوسف.. والمدرب يطلب مهلة للتفكير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاوض نادي مصر المقاصة خالد جلال لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا لطلعت يوسف، الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق، أمس، عقب المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد السكندري، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز.

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وطلب خالد جلال مهلة للتفكير وحسم قراره تجاه تدريب النادي الفيومي، الذي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الممتاز.

وكان طلعت يوسف قد صرح، أمس، عقب مباراة المقاصة والاتحاد قائلًا: «أنهيت علاقتي رسميًا بالنادي. اتفقنا على كافة الأمور وأعتقد أنها تسير بالشكل الصحيح».

وأضاف: «تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لفريق مصر المقاصة، وإدارة النادي مشكورة لأنها حاولت إقناعي بالتراجع ولكن رغبتي بالرحيل حسمت الأمور».