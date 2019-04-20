شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسقط توتنهام ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عاد نادي مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي، بعد تغلبه على توتنهام بهدف نظيف على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الأسبوع 35 من البطولة المحلية.
وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط الشاب للسيتيزنز، فيل فودين، بعد 5 دقائق فقط من بداية اللقاء من عرضية أرسلها برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء مهدها المهاجم سيرجيو أجويرو برأسه للاعب الشاب «فودين»، صاحب الـ 18 عامًا، الذي أودعها برأسه في الشباك.
واستحوذ مانشستر سيتي، كعادته، على الكرة في معظم لحظات الشوط الأول، فيما شكل هيونج مين سون الخطورة لمصلحة توتنهام إذ أهدر عدة محاولات أمام مرمى إيدرسون، كانت أخطرها في الشوط الأول من انفراد أضاعه بتسديدة ضعيفة في يد البرازيلي.
وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة «السيتي» الذي كان قريبًا في عدة مناسبات من مضاعفة النتيجة، إلا أنه فشل في استغلال الفرص التي أتيحت للاعبيه، في المقابل، فشل «سون» أيضًا في استغلال بعض الفرص، كما أهدر البرازيلي لوكاس مورا شبه انفراد بحارس السيتي، لتنتهي المباراة بهدف وحيد لصالح مانشستر سيتي.
وشهدت المباراة إصابة النجم البلجيكي للسيتيزنز، كيفين دي بروين، ليتم استبداله في الدقيقة 38 بزميله البرازيلي فيرناندينيو.
وبذلك ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 86 نقطة من 34 مباراة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليفربول الذي يملك 85 نقطة من 34، فيما سيخوض غدًا مباراة أمام كارديف سيتي، على ملعب الأخير.
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