شكرا لقرائتكم خبر عن الرباع آل سليم يحصد 3 ميداليات ذهبية في «آسيوية رفع الأثقال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حقق الرباع السعودي منصور آل سليم 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنتر والمجموع محققاً المركز الأول في منافسات وزن 55 كغم ببطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال المقامة حالياً بمدينة نينغبو الصينية، مضيفاً إنجازا جديداً بنيله أول ميدالية ذهبية آسيوية بتاريخ رفع الأثقال بالمملكة العربية السعودية

ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرياضيين وللقيادة الرياضة وللشعب السعودي بالإنجاز الكبير التي حققه الرباع البطل منصور آل سليم، واعتلائه منصة الذهب في المحفل الآسيوي الكبير بوجود أقوى الرباعين الأولمبيين والعالميين، مؤكداً من جديد قدرة رفع الأثقال السعودية في رفع العلم السعودي خفاقاً دائماً، وعزف السلام الملكي السعودي في جميع المحافل الدولية والقارية بوجود نخبة من الرباعين الأبطال، مشيراً إلى أن العمل قائم في رياضة رفع الأثقال السعودية التي تعد أهم روافد الإنجازات السعودية في جميع المسابقات عبر تاريخها المشرف.

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فيما أبدى الرباع البطل منصور آل سليم (31 سنة) سعادته الكبيرة بتحقيقه المركز الأول بـ3 ميداليات ذهبية وتتويجه بطلاً لآسيا بمنافسات وزن 55 كغم، مهدياً هذا الإنجاز للوطن الغالي الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من أجله ومن أجل أن ترفرف راية التوحيد في مراكزها المتقدمة دائماً على جميع الأصعدة ومنها الجانب الرياضي، مشدداً على أن تكريم خادم الحرمين الشريفين له وزملائه كان الحافز الأكبر له في تخطي جميع العقبات للتتويج بالذهب وإهدائه له.

وأضاف آل سليم: «اجتهدنا كثيراً وتحملنا الكثير من أجل الوصول لهذا المنجز الكبير بتتويجي بالذهب كأول رباع سعودي يحقق ميدالية ذهبية آسيوية للكبار وهو مدعاة للفخر، وحافز كبير لي لتقديم الأكثر في البطولات القادمة وأهمها بطولة العالم القادمة التي سأسعى أن أضيف لوطني الغالي مزيداً من الذهب وأحافظ على بقاء راية التوحيد في المركز الأول دائماً وأبداً».

وتستمر مشاركة رباعي الأخضر في بطولة آسيا بخوض الرباع عبد الرحمن البلادي منافسات وزن 67 كغم والرباع محمود آل أحميد في وزن 73 كغم، ويختتم الرباع علي الخزعل مشاركة الفريق السعودي بمنافسات وزن 96 كغم، كما سيسعى رباعو الأخضر لإضافة المزيد من الميداليات باسم الوطن في هذا المحفل القاري الكبير على الرغم من قوة المنافسة ومشاركة أقوى الرباعيين الأولمبيين والآسيويين.