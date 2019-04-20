الخطيب يجتمع مع اللاعبين فى غرفة خلع الملابس قبل المران...

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جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، جلسة مع لاعبى الفريق الأول فى غرفة خلع الملابس بملعب التتش بالجزيرة. وتسببت جلسة الخطيب مع اللاعبين فى تأخر انطلاق المران، والذى كان من المفترض أن يبدأ فى تمام الساعة الرابعة عصرا. Advertisements وكان الخطيب قد عقد جلسة مع الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير قطاع الكرة لبحث اسباب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة والتى كان اخرها توديع بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور الثمانية واعقبها الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى بطولة الدورى العام.

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