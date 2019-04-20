شكرا لقرائتكم طارق يحيى يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدلى طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تستمر أيام 21 و 22 و23 أبريل الجارى، وأدلى طارق يحيى بصوته فى اللجنة رقم 12 بالمركز القومى للبحوث بمنطقة الدقى. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. Advertisements

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