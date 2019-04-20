شكرا لقرائتكم اليوم.. الذكرى الرابعة لرحيل الهداف التاريخى للكرة المصرية حسن الشاذلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحل اليوم السبت 20 أبريل، الذكرى الرابعة لرحيل نجم نادى الشواكيش، حسن الشاذلى، الهداف التاريخى للكرة المصرية، بعد مشوار عظيم فى قلعة الترسانة ومنتخب مصر والكرة المصرية، فى الفترة من "1959 حتى 1977"، حيث رحل "الشاذلى” يوم 20 إبريل 2015، عن عمر يناهز "72" عاما.

ويعتبر الشاذلى الهداف الأول لمصر فى بطولات كأس الأمم حتى بطولة أنجولا 2010 وأيضا أحد كبار الهدافين فى تاريخ هذه البطولة، حيث يحمل فى رصيده 13 هدفا لمصر فى بطولات كأس الأمم الأفريقية سجلها أعوام 1962- 1963- 1970، وعمل كمحلل مباريات بقناة النيل للرياضة الفضائية.

حصل نجم الترسانة الراحل على وسامين للرياضة تقديرا لموهبته، وعمل كمدير فنى للترسانة، وصعد بالترسانة من دورى الدرجة الثانية إلى دورى الممتاز بعد أن استمر أربع سنوات بعيدا عن الأضواء، كما أنه استطاع اكتشاف العديد من اللاعبين وبالطبع أبرزهم "محمد أبو تريكة" نجم الترسانة والأهلى السابق.

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حسن الشاذلى أعلى لاعب تسجيلا للأهداف فى تاريخ الدورى المصرى 176 هدفا، حصل على لقب هداف الدورى المصرى 4 مرات، رقم قياسى أعوام 63 و65 و67 و75 وهو ثانى أكثر لاعب تسجيلا لمصر فى بطولات أفريقيا وهداف بطولة الأمم الأفريقية بغانا عام 1963، كما حصل على بطولة الدورى مرة واحدة، وبطولتين للكأس مع الترسانة، بدأ الشاذلى مشواره مع بطولة الأمم الأفريقية فى بطولة 63 التى أقيمت بإثيوبيا ثم بطولة 70 بالسودان و74 بالقاهرة.