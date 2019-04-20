شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان يعلن تشكيل النجوم لمواجهة بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مؤمن سليمان المدير الفنى للنجوم، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت والتي ستقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

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ويضم تشكيل النجوم كلاً من.. أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، أحمد أيمن، كريم فؤاد في خط الدفاع، عمرو السيسي، ديديه كوريه، مهاب ياسر، إسلام الفار، طوسين أومويلي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من محمد الشحات حارس مرمى، أحمد ربيع، نادر الطويلة، أيمن الغباشي، لاما كولين، جرجس مجدي، أحمد شرويدة.