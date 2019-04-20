شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع بـ لاسارتى وسيد عبد الحفيظ 45 دقيقة قبل المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، الثنائى الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير قطاع الكرة، للاجتماع معهما فى غرفة اجتماعات مجلس إدارة النادى. وعقد الخطيب جلسة مع الثنائى استغرقت 45 دقيقة، لبحث أسباب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة، بعد توديع بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور الثمانية وأعقبها الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى بطولة الدورى العام.

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