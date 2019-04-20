شكرا لقرائتكم جيانا فاروق لنهائى الدورى العالمى للكاراتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت جيانا فاروق فى الصعود إلى نهائى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والتى تقام بالمغرب، وتستمر حتى 23 أبريل الجارى وجاء تأهل جيانا بعد الفوز على كل من لاعبات روسيا وتركيا واليابان وفرنسا. يذكر أن بعثة الكاراتيه تضم سارة عاصم، ورضوى سيد، وريم أحمد، وياسمين حمدى، وجيانا فاروق، وفريال أشرف، بالإضافة إلى صالح عبد القادر رئيس للبعثة، ومحمد عبد الرحمن وهانى قشطة مدربا.

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