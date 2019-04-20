شكرا لقرائتكم الساونا والجاكوزى يفجران أزمة فى اتحاد المصارعة.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الأيام الماضية أزمة داخل اتحاد المصارعة بعد قيام المدير الإدارى للمنتخبات، بتقديم شكوى ضد رئيس الاتحاد لدى وزارة الشباب والرياضة، بحجة أنه يستغل المركز الأوليمبى لإقامة أقاربه الوافدين من الإسكندرية، وقيامهم باستغلال صالة الجيم، وكذلك الساونا والجاكوزى بالمركز دون مقابل .

وبالفعل تدخلت وزارة الشباب والرياضة، وفتحت تحقيقا فى الشكوى التى وصلت من المدير الإدارى، خاصة أنه كشف فى المذكرة التى تقدم بها للوزارة أن ذلك كان يتم خلال تواجده ومرافقته للمنتخب المركز الأولمبى .

حرص "الخليج 365" على التواصل مع أطراف الأزمة لكشف التفاصيل والكواليس.

قال محمد عبد المرضى إدارى المنتخب، إن الشكوى مازالت فى وزارة الرياضة ولم تنته، وبعد أن تنتهى الوزارة من التحقيق سيكشف كل التفاصيل التى تخص الأمر .

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من جانبه قال عاطف حمودة مدير المركز الأوليمبى، إن أى منتخب لا يقيم فى المركز نفسه بل فى الفندق الذى يقع داخل المركز، وبالتالى فإدارته هى المسئولة عن أى فرد يقيم به .

وأضاف حمودة أن وزارة الشباب والرياضة عندما فتحت تحقيقا فى الأزمة والشكوى التى وصلتها، لم تدين المركز الأولمبى، خاصة وأن دخول أى فرد فى صالات المركز يتم بمعرفة المدير الإدارى أو المدرب الخاص بالمنتخب نفسه، وبالتالى لا شأن للمركز بأى تجاوزات أو مخالفات، كما أن الوزارة لم تثبت إدانة أى فرد تابع للمركز وإدارته .

وبالتواصل مع عصام النوار رئيس الاتحاد كشف ان المدير الإدارى متهم بالسرقة، وتم تحويله للتحقيق، وتم تقديم الشكوى بالتنسيق بينه وبين أحد أعضاء المجلس لتشويهى "عصام النوار"، ولكن بعد أن فتحت وزارة الرياضة تحقيق فى الشكوى ثبت أنها "فشنك" ولا صحة لما ورد بها .

وأضاف النوار أن الوزارة أرسلت استفسارات إلى كل من المركز الاوليمبى واتحاد المصارعة، ولكن بعد التحقيقات ثبت أنه لا صحة لما ورد فى شكوى الإدارى.



