سلتا فيغو يهزم جيرونا ويبتعد عن مناطق الخطر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق سلتا فيغو فوزا صعبا من ضيفه جيرونا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله إياغو أسباس في الدقيقة 34، وتعادل جيرونا عن طريق كريستيان بورتوجيس في الدقيقة 48 ،ثم سجل سفيان بوفال هدف الفوز لسلتا في الدقيقة 69.
ورفع سلتا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.
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