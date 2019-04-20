شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش يقود غالاكسي إلى فوز جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ممارسة هوايته في هز الشباك بالدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين، وسجل هدفا ليقود فريقه لوس أنجلوس غالاكسي إلى الفوز الخامس على التوالي في المسابقة بالتغلب على هيوستن دينامو 2 - 1 يوم السبت.

وأنهى غالاكسي الشوط الأول لصالحه بالهدف الذي سجله إبراهيموفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 31 ، وفي الشوط الثاني ، تعادل ألبرت إليس لفريق هيوستن دينامو من ضربة جزاء في الدقيقة 53 لكن دييغو بولينتا منح الفوز لغالاكسي بالهدف الثاني في الدقيقة 88.

ورفع غالاكسي رصيده إلى 18 نقطة من ستة انتصارات وهزيمة واحدة في المباريات السبع التي خاضها بالمسابقة حتى الآن ليحتل المركز الثاني في جدول مجموعة الغرب.