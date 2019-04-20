شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشمس : نعم وألف نعم لتعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس بالإدلاء بصوته اليوم وتأييد التعديلات الدستورية بلجنته فى مصر الجديدة.

وقال أبوزيد نعم وألف نعم لتعديلات الدستور ونعم لاستقرار الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو مستقبل افضل لكل المصريين

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.