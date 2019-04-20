شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله يقود النجوم أمام بتروجت.. والحضري يساند من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مؤمن سليمان المدير الفنى للنجوم، تشكيل فريقه لمباراة بتروجت والتي ستقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل النجوم كلاً من.. أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، أحمد أيمن، كريم فؤاد في خط الدفاع، عمرو السيسي، ديديه كوريه، مهاب ياسر، إسلام الفار، طوسين أومويلي في خط الوسط، صلاح أمين في الهجوم.

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وعلى مقاعد البدلاء كلا من محمد الشحات حارس مرمى، أحمد ربيع، نادر الطويلة، أيمن الغباشي، لاما كولين، جرجس مجدي، أحمد شرويدة.

فى الوقت نفسه، حرص عصام الحضرى حارس مرمى النجوم، على مؤازرة فريقه أمام بتروجت من المدرجات، خاصة وإنه يغيب عن المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة التى مازال يخضع لبرنامج تأهيلى للشفاء منها.