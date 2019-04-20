شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي..وتأخر انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق الأول في غرفة خلع الملابس بملعب التتش بالجزيرة.

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وتسببت جلسة الخطيب مع اللاعبين في تأخر انطلاق المران، والذى كان من المفترض أن يبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرآ.

وكان الخطيب قد عقد جلسة مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير قطاع الكرة لبحث اسباب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة والتي كان اخرها توديع بطولة دوري ابطال افريقيا من دور الثمانية واعقبها الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في بطولة الدوري العام.