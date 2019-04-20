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الترسانة مواليد 99 يتوج ببطولة دورى القطاعات بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق الترسانة مواليد عام 1999 ببطولة دورى القطاعات للقاهرة الكبرى، بعد الفوز بهدف دون رد على فريق ألماظة، ليحصد الشواكيش المركز الأول بفارق نقطة عن باقى منافسيه.

وصعد الترسانة لدورى القطاعات، بعدما تأهل من دورى منطقة الجيزة لينافس 12 نادى أبرزهم النصر والتأمين والشرطة وإف سى مصر وسيراميكا، وابدى مؤمن عبد الغفار المدير الفنى للترسانة 99 سعادته بمجموعة اللاعبين التى يمتلكها فريقه، مؤكدًا إنه سيتم تصعيد أكثر من 5 لاعبين للفريق الأول بعد تألقهم.

 مؤمن عبد الغفار احد نجوم الشواكيش منتخب مصر  فى عقد التسعينيات ، وعمل بالجهاز الفنى للفريق الأول بالترسانة لسنوات طويلة .

 

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