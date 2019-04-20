شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستعين بالأهلى لفك طلاسم بيراميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص الخواجة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على مشاهدة تسجيل لمباراة الأهلى وبيراميدز التى جمعتهما مساء الخميس الماضى، على ستاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدورى الممتاز، والتى فاز بها بيراميدز بهدف دون رد.

واستعان جروس بتسجيل لمباراة الأهلى وبيراميدز من أجل فك طلاسم الأخير، والوقوف على نقاط القوة والضعف وكذلك طرق اللعب التى تتغير على مدار شوطى المباراة، وذلك قبل المباراة التى ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.