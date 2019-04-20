شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد ومسعد وندين يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة الجونة للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثلاثي المصري كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف السادس عالمياً لرجال الاسكواش، ندين شاهين وعمر مسعد إلى دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة، والتي تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري.

وفاز عمر مسعد على منافسه الإسباني إيكر باجاريس بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة دور الـ 32 والتي استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 12-10, 11-6, 4-11, 11-2 .

فيما فاز عبد الجواد على منافسه جريج لوبان بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 11-4, 11-6, 11-9.

كما فازت ندين شاهين على منافستها الإنجليزية أليسون ويترز في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 4-11, 12-10, 11-3.

فيما ودعت روان العربي بطلة العالم للناشئين، بطولة الجونة من دور الـ 32 غقب خسارتها أمام الانجليزية سارة جان بيري، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 11-9, 11-8.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش، حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

Advertisements

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.



عمر مسعد



كريم لاعب الاهلى



مسعد



ندين شاهين