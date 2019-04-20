سوبر كورة.. 5 مدربين مرشحون لتدريب المقاصة خلفا لـ طلعت يوسف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو المقاصة للدخول فى مفاوضات مع عدد من المدربين لتولى القيادة الفنية للفريق الفيومى فى الفترة المقبلة، بعد قبول استقالة طلعت يوسف المدير الفنى السابق، والذى رفض استكمال عقده مع النادى بعد قيادته المقاصة فى مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

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