السيتي يستعيد الصدارة بعد الفوز على توتنهام في البريميرليج بهدف نظيف

يلتقي اليوم السيتي مع توتنهام في مباراة الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة المُذلة في دوري الأبطال، حيث يلتقي الفريقين في الجولة 34 من البريميرليج على ملعب الاتحاد الخاص بالسيتي، ويتطلع عشاق السيتي لخطف المباراة والانتقام من هزيمة المباراة الماضية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت السعودية، ويتم نقلها على قناة beIN سبورت الرياضية 2 بتعليق الشوالي المُمتع على أحداث المباراة الخاصة بالفريقين، وقد سجل السيتي هدف أول أول اللقاء في الدقيقة الخامسة مما يدل على دخولهم المباراة بقوة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

ويأتي السيتي في المركز الثاني مؤقتاً في ترتيب الدوري خاصة وأن له مباراة واحدة مؤجلة، ويصعد السيتي للمركز الأول إذا فاز على توتنهام في مباراة اليوم حيث أن ليفربول هو الفريق المُتصدر ويأمل جماهيره خسارة السيتي من توتنهام أيضاً في مباراة اليوم كما فعلها في دوري الأبطال.