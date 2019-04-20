السيتي يستعيد الصدارة بعد الفوز على توتنهام في البريميرليج بهدف نظيف

يلتقي اليوم السيتي مع توتنهام في مباراة الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة المُذلة في دوري الأبطال، حيث يلتقي الفريقين في الجولة 34 من البريميرليج على ملعب الاتحاد الخاص بالسيتي، ويتطلع عشاق السيتي لخطف المباراة والانتقام من هزيمة المباراة الماضية.
انطلقت المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت السعودية، ويتم نقلها على قناة beIN سبورت الرياضية 2 بتعليق الشوالي المُمتع على أحداث المباراة الخاصة بالفريقين، وقد سجل السيتي هدف أول أول اللقاء في الدقيقة الخامسة مما يدل على دخولهم المباراة بقوة.
نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
ويأتي السيتي في المركز الثاني مؤقتاً في ترتيب الدوري خاصة وأن له مباراة واحدة مؤجلة، ويصعد السيتي للمركز الأول إذا فاز على توتنهام في مباراة اليوم حيث أن ليفربول هو الفريق المُتصدر ويأمل جماهيره خسارة السيتي من توتنهام أيضاً في مباراة اليوم كما فعلها في دوري الأبطال.
- الدقيقة 5 الهدف الأول للسيتي بقدم فودين لتتعدل النتيجة إلى هدف مقابل لاشيء
- الدقيقة 25: السيتي يستحوذ على الكرة وهجمات خطيرة على مرمى توتنهام ولكن الدفاع يتصدى
- نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف وحيد على توتنهام.
- الدقيقة 50: توتنهام تستحوذ على الكرة وتُحاصر السيتي داخل ملعبه
- الدقيقة 70: هجمة قوية للسيتي وتصويبة قوية على المرمى لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لحارس توتنهام
- الدقيقة 78: السيتي يحاول الحفاظ على الهدف خاصة وأنه يلعب على صدارة الدوري الإنجليزي فور الفوز باللقاء.
- نهاية المباراة بفوز السيتي بهدف نظيف يستعيد به صدارة الدوري.