نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي تنتهي بفوز السيتي

انتهت نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، في نتائج الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز المان سيتي، وذلك بنتيجة هدف دون رد، وجاء هدف مانشستر سيتي الوحيد في مباراة اليوم، عن طريق اللاعب فيل فودين في الدقيقة الخامسة من المباراة، ليعود بذلك إلى المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019.

إليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشرة مجانا اليوم، وتأتي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، والتي يستقبل من خلالها المان سيتي توتنهام، في افتتاح مباريات اليوم من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، كما سنقدم لكم توقيت وموعد بداية متابعة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشرة اليوم، على قنوات بي ان سبورت الرياضية.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم

بداية متابعة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم السبت 20-4-2019، سيكون ابتداء من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثانية عشر والنصف زولا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وفي الساعة الواحدة والدقيقة الثلاثون، بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الإمارات سيكون بداية مشاهدة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم “مباراة رياض محرز اليوم”، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشرة

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشرة اليوم، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن الرياضية، القناة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي باللغة العربية، وستعرض مباراة اليوم، عبر قناة بي إن سبورت HD 2، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه بشكل رسمي،من طرف إدارة القناة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مجانا

في هذه الفقرة سنتابع معكم تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشرة اليوم السبت 20 أبريل 2019، وذلك من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

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مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم

قبل بداية موعد مباراة توتنهام اليوم، يتواجد السيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019، وذلك برصيد 83 نقطة، حققها مانشستر سيتي، بعد الفوز في سبعة وعشرون مباراة، والتعادل في مباراتين، وانهزم إلى الآن في أربعة مباريات.

وفي المقابل يدخل توتنهام، موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم، وهو يتواجد في المركز الثالث، وذلك برصيد 67 نقطة، حققها الفريق بعد تحقيق العلامة الكاملة، في اثني وعشرون مباراة، والتعادل في مباراة، وانهزم إلى الآن في عشرة مباريات.