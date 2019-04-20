ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في المرحلة 35 والسماوي يثأر من الهوتسبير

ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 20-4-2019 في البريميرليج، وذلك ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الانجليزي الممتاز، لقاء في غاية الأهمية بالنسبة للفريق السماوي لاستكمال مشواره نحو التتويج باللقب المحلي والحفاظ عليه للمرة الثانية على التوالي، ونرصد لكم نتيجة مباراة مان سيتي ضد توتنهام هوتسبير الان.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 85 نقطة من 34 مباراة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بعدما جمع 83 نقطة من 33 مباراة فقط، ولن يكون هناك بديل عن الفوز لأبناء جوارديولا لخطف الصدارة، نتيجة توتنهام ومانشستر سيتي، نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الانجليزي.

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نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم

نتيجة مانشستر سيتي وتوتنهام، ستقوم قناة bein sport hd2 بنقل المواجهة الكبيرة بتعليق عصام الشوالي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية ونصف بتوقيت المملكة السعودية.

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أعلن بيب جوارديولا عن التشكيلة الأساسية لمان سيتي في مواجهة توتنهام وهي: إيدسون – ووكر – ستونز – لابورت – أوليكساندر – جوندوجان – دي بروين – فودين – برناردو سيلفا – رحيم سترلينج – أغويرو.