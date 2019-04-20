ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في المرحلة 35 والسماوي يثأر من الهوتسبير

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ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 20-4-2019 في البريميرليج، وذلك ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الانجليزي الممتاز، لقاء في غاية الأهمية بالنسبة للفريق السماوي لاستكمال مشواره نحو التتويج باللقب المحلي والحفاظ عليه للمرة الثانية على التوالي، ونرصد لكم نتيجة مباراة مان سيتي ضد توتنهام هوتسبير الان.
يتصدر ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 85 نقطة من 34 مباراة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بعدما جمع 83 نقطة من 33 مباراة فقط، ولن يكون هناك بديل عن الفوز لأبناء جوارديولا لخطف الصدارة، نتيجة توتنهام ومانشستر سيتي، نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الانجليزي.
نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم
نتيجة مانشستر سيتي وتوتنهام، ستقوم قناة bein sport hd2 بنقل المواجهة الكبيرة بتعليق عصام الشوالي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية ونصف بتوقيت المملكة السعودية.
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أعلن بيب جوارديولا عن التشكيلة الأساسية لمان سيتي في مواجهة توتنهام وهي: إيدسون – ووكر – ستونز – لابورت – أوليكساندر – جوندوجان – دي بروين – فودين – برناردو سيلفا – رحيم سترلينج – أغويرو.
- مع بداية مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، سيطرة تامة من جانب أصحاب الأرض على الكرة من أجل تسجيل هدف التقدم مبكراً.
- مواجهة مشوقة للغاية منذ انطلاقتها، حيث تمكن السيتي من تسجيل الهدف الأول عن طريق فودين برأسية رائعة.
- النتيجة لا تزال تقدم مانشستر سيتي على حساب توتنهام 1-0 على الرغم من الفرص الكثيرة المهدرة.
- أطلق حكم الساحة صافرة نهاية شوط المباراة الأول والنتيجة هي تقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف، ننتظر ما سوف تشهده دقائق الشوط الثاني للمواجهة.
- مرت 55 دقيقة من زمن مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام وما زال صاحب الارض متقدم بهدف مقابل لا شئ.
- الوقت بدل الضائع الآن بين الفريقين على المستطيل الأخضر ويسعى النادي اللندني للتسجيل وخطف نقطة ثمينة قبل صافرة الحكم.
- انتهت مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد ليستعيد صدارة ترتيب البريميرليج.