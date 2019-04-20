جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم

نهاية نتيجة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، بفوز المان سيتي بنتتيجة هدف دون رد، سجله اللاعب فيل فودين، وذلك في حدود الدقيقة الخامسة من المباراة، خلال مجريات الشوط الأول من اللقاء، وبعد هذا الفوز، تمكن الفريق من العودة من جديد إلى المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019

في هذه الفقرة إليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي،بعد فوز السيتي على توتنهام.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، هي ضمن مباريات الأسبوع الخامس والثلاثون من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019، ومباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم، ستجمع الفريقين على أرضية ستاذ الاتحاد، والتي يطمح من خلالها السيتي، إلى تحقيق الفوز، من اجل العودة من جديد إلى المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

قد يهمك: متابعة مباراة برشلونة اليوم

Advertisements

بداية مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم السبت 19 أبريل 2019 بث حي، سيكون ابتداء من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بتوقيت لندن وغرينتش، وفي الساعة الثانية عشر والنصف زولا، بتوقيت الجزائر، وهو نفس توقيت المغرب وتونس، وفي الساعة الواحدة والنصف زولا، بتوقيت القاهرة المحلي، وفي الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم مباشرة yalla shoot extra، بتوقيت الإمارات المحلي، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا.

مانشستر سيتي اليوم وتوتنهام

القنوات الناقلة التي ستعرض مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 2، كما يمكن متابعة مباراة السيتي اليوم وتوتنهام بث حي، عبر موقع عرب فور نيوز، في خدمة مشاهدة ماريات اليوم.

قبل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم، يتواجد السيتي، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ذلك برصيد 83 نقطة، وفي الطرف الأخر يدخل توتنهام، مباراة مانشستر سيتي اليوم، وهو يتواجد في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

اخر مباريات بين الفريقين ، كانت ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وذلك في مباراة العودة، والتي انتهت بتأهل توتنهام، إلى مباريات نصف نهائي دوري الأبطال بعد مباراة مثيرة بين الطرفين.

شاهد من هنا:موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة.