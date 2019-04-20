في صراع ترتيب الدوري الانجليزي: نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم تعيد السيتي أولاً

يحل فريق توتنهام ضيفا ظهر اليوم على فريق السيتي في مباراة ثأرية واثارة وترقب من الجميع حيث تمثل المباراة محورا رئيسيا في صراع المنافسة علر لقب البريميرليج ومن الممكن أن تكون المباراة التي تُهدي اللقب لصالح ليفربول وتبعده عن السيتزن لاسيما وأن فريق توتنهام يؤدي بشكل جيد في الفترة الأخيرة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وتنطلق المباراة اليوم في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت القاهرة حيث يقوم بالتعليق الصوتي لتلك المباراة العصيبة المتميز للغاية التونسي عصام الشوالي على قناة beIN sport HD2 حيث يقام اللقاء على ملعب الاتحاد الخاص بالسيتي، وتعتبر تلك المواجهة قمة مباريات الجولة 35 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل السيتي للمباراة يبدأ بإيديرسون وأمامه زينشينكو، لابورتي، جون ستونز، كايل ووكروفي الوسط إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، فيل فودين، سيلفا، سيرخيو أجويرو، رحيم ستيرلينج، ويأمل أجويرو في زيادة حصته التهديفية ليستمر متربعا على صراع هدافي البطولة

الأن وفي تمام الساعة الواحدة و33 دقيقة بتوقيت القاهرة تنطلق أحداث شوط المباراة المنتظرة بين الفريقين والسيتي على يسار الشاشة، وفي الدقيقة 2 كرة خطيرة من السبيرز ولكن تخرج للركنية وتنفيذ وتمرر ثم عرضية تصل سهلة لحارس السيتي ايديرسون.

الدقيقة الرابعة: جوووول،كرة عرضية يستقبلها أجويرو بالرأس ويمهدها عرضية لفودين وفودين لا يضيع ورأسية تحرز الهدف الأول في المباراة مبكرا والاثارة حاضرة بقوة منذ أول خمس دقائق.

الدقيقة 11: تمريرة رائعة تصل لسون ويستلمها بسرعته مع مدافع السيتي وشبه انفراد وتسديدة ولكن المدافع يمنع الهدف الأول والمباراة تشتد في الاثارة وتوتنهام يحاول العودة والسيتي يقود الهجمات من أجل الثاني.

الدقيقة 34: دي بروينا يستلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة تعلو العارضة، وفي الدقيقة 37 دي بروينا يغادر الملعب مصابا وجوارديولا يدخل فيرناندينو بدلا منه والنتيجة لازالت تقدم السيتي بهدف

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بداية الشوط الثاني باثارة مبكرة وكل فريق يطالب بركلة جزاء وفي الدقيقة 71: ساني ينطلق ويمرر لستيرلنج على بعد مترين من خط المرمى ويسدد ولكن حارس توتنهام ينقذ بغرابة شديدة وذهول

الدقيقة 73: ايدرسون ينقذ التعادل من توتنهام وربع ساعة أخيرة على أعصاب الجميع

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف

مباراة توتنهام ومانشستر سيتي مباشر

ويخوض السبيرز توتنهام تلك المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد أن وضع القدر الفريقين وجها لوجه في الدور ربع النهائي لدوري ابطال أوروبا كانت مباراة الذهاب بفوز توتنهام على ملعبه بهدف سون، قبل مباراة العودة والتي كانت يوم الأربعاء الماضي وبالرغم من أنها انتهت بفوز السيتي إلا أن مجموع المبارتين ساهم في صعود توتنهام وسط أجواء غريبة في آخر الدقائق.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة مان سيتي

الجدير بالذكر أن ملعب الاتحاد شهد الأربعاء الماضي دارما كروية غريبة حين سجل رحيم هدف في الدقائق الأخيرة يصعد بالسيتي لنصف النهائي وبعد فرحة عارمة من قبل الجميع لاسيما جوارديولا عاد الحكم التركي شاكيري ليعلن عن الغاء الهدف للتسلل بعد تأكدي تقنية الفيديو لتنقلب الفرحة العارمة لدموع في عيون الجماهير.

بعد نهاية المباراة يعود السيتي اولا برصيد 86 نقطة وليفربول ثانيا ب85 نقطة وتوتنهام ثالثا ب 67 نقطة ثم أرسنال رابعا ب 66 وهو نفس رصيد تشيلسي