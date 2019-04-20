الآن نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام 20/4/2019 في الدوري الانجليزي لقاء الصدارة

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الانجليزي لكرة القدم، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بكل شغف لقاء القمة بين السيتي وهوتسبير بالمرحلة الخامسة والثلاثون من البطولة الانجليزية للتعرف على الفريق الفائز خاصةً مع احتدام صراع الصدارة مع ليفربول الذي يتمنى أن يفعلها الفريق اللندني مجدداً مثلما أطاح برفاق أغويرو من التشامبيونزليج، ونقدم لكم ملخص كتابي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي والذي يتسع إلى أكثر من 55 ألف متفرج، في الثانية ونصف مساءاً بتوقيت الرياض، الواحدة ونصف بتوقيت مصر، وستقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 2 بإذاعة المواجهة على الهوابالاستوديو التحليلي وبتعليق عصام الشوالي، وسيستغل المدير الفني بوكتينيو معنويات لاعبيه المرتفعة بعد تمكنهم من إقصاء مان سيتي بدوري الأبطال الأوروبي وصعودهم لقبل نهائي البطولة القارية.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب ويمبلي قد انتهت بتفوق فريق جوارديولا بهدف دون رد أحرزه الجزائري رياض محرز في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، حيث سيسعى مانشيستر سيتي للفوز والانتقام من توتنهام الذي حرمهم من فرصة التتويج بالرباعية التي كانت تحلم بها الجماهير، تابعوا نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.

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يأتي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 85 نقطة من 34 مباراة، فيما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 83 نقطة من 33 مباراة خاضها، أي إن الفريق الأحمر قد لعب مواجهة إضافية عن السماوي، ويمكنكم معرفة من الفائز ماتش مان سيتي ضد توتنهام اللندني.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الان

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تشكيلة توتنهام الرسمية أمام مان سيتي جاءت كالآتي: حراسة المرمى: باولو غازانيجا، خط الدفاع: خوان فويث – يان فيرتونجن – توبي ألدرفيريلد – سانشيز – بن دافيز، خط الوسط: إيريك داير – إيركسن – ديلي آلي، وفي الهجوم: سون هيونج – لوكاس مورا.