نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم في الجولة 35 والسيتي في مقدمة ترتيب الدوري الانجليزي

يستضيف استاد الاتحاد مباراة هامة للغاية في ترتيب الدوري الانجليزي تحمل في طياتها الكثير من الاثارة المتوقعة والندية بل وُصفت بأنها قد تكون مباراة الموسم التي تزيح لقب الدوري للريدز فهى احدي مبارتين ثقيلتين على مانشستر سيتي في ظل الصراع الحاضر دوما هذا الموسم على الصدارة بين السيتي وليفربول الحالم وبقوة للتتويج باللقب.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش اليوم حيث تفتح أحداث الجولة 35 بهذا اللقاء الذي يديره تحكيميا الحكم الدولي مايكل أوليفر ويتابعه تقريبا معظم مشجعي الكرة الانجليزية لاسيما بعد ما حدث في دوري أبطال أوروبا حيث استطاع توتنهام اخراج السيتي وانهاء حلمه في التتويج بالبطولة فهل يكرر الأمر محليا.

مانشستر سيتي وتوتنهام

وأكد جوارديولا مدرب السيتي أنه بالرغم من الخروج الأوروبي بسبب العودة لتقنية الفيديو VAR إلا أنه يؤكد على دعمها في جميع المسابقات فماذا سيكون الأمر بالنسبة لتوتنهام حال تم اعتماد هدف رحيم ستيرلنج التسلل وتم اقصاء الفريق من البطولة بالتأكيد لن يكونوا سعداء، ولكنه أكد على أن التقنية يجب ان تعتمد على السرعة وعدم استغراق وقت كهذا.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

وعن الطريقة التي أُقصي بها السيتي مساء الأربع الماضي علق كلوب مدرب ليفربول عن الأمر قائلا أنه صُدم عندما تم الغاء الهدف فالكثير ماال يؤكد أنها لم تكن تسلل ولكن الأمر صادم للجماهير، وأكد على تهنئة توتنهام على التأهل فقد استطاعوا احرا 3 أهداف في ملعب الاتحاد

وتأمل جماهير السيتي في أن يقود هداف الفريق أجويرو والنجم المتوهج مؤخرا رحيم ستيرلنج واللذان يتواجدان في تشكيل اليوم الفريق لتحقيق الانتصار والثأر والاحتفاظ بطموحهم الكامل في الاحتفاظ بلقب البريميرليج للعام الثاني على التوالي، والآن لحظات قليلة على انطلاقة أحداث الشوط الأول

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انطلاقة الشوط الأول باثارة حاضرة، وفودين يقود السيتي للاثارة المبكرة ويحرز أول أهداف اللقاء بعد تمهيد للكرة وأسيست من أجويرو، وتوتنهام يبدأ في ايجاد طريق العودة للقاء

الدقيقة 10 تشهد شبه انفراد من سون ولكن التعادل ضائع، وفي الدقيقة 26 أجويرو يضيع الهدف الثاني والمباراة تزداد في الاثارة شيئا في شيئا والكرة تخرج لركنية لصاحب الأرض في الدقيقة 28

نهاية الشوط الأول بعد كرة في الدقيقة الأخيرة انفرد بها سون وراوغ المدافعين وسدد ولكن انقاذ الحارس ايدرسون يمنع هدف التعادل ونهاية الشوط بالفوز بهدف لصالح الستي.

الدقيقة تقترب من 60 والسيتي يقترب من احراز الهدف الثاني، وكرة طولية وتوتنهام يطالب بركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعبة

نهاية المباراة بفوز السيتي بهدف نظيف ويعود للصدارة بفارق نقطة عن ليفربول الذي يلعب غدا بينما يصبح توتنهام مهدد بفقدان المركز الثالث من ارسنال وتشيلسي