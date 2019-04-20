البريميرليج يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على توتنهام.. وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

استعاد مانشسر سيتي، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على ضيفه توتنهام، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر السبت، في الجولة 35 من البريميرليج.

وأحرز هدف السيتي الوحيد اللاعب الشاب فيليب فودين من رأسية في الدقيقة الخامسة.

وحقق فودين رقما قياسيا، إذ أصبح ثالت أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي بعمر 18 عاما و 327 يوماً، كما بات أول لاعب من مواليد 2000 يُسجل هدفا لمانشستر سيتي بالبريمرليج.

وبذلك ثأر السيتي من توتنهام الذي أطاح به من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا الإسبوع الماضي.

بهذا الفوز رفع مان سيتي رصيده لـ 86 نقطة، في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف، فيما ظل توتنهام في المركز الثالث بـ67 نقطة.

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جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه كارديف، الأحد، في إطار الجولة 35، فيما سيخوض السيتي، الأربعاء، مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ31 أمام مانشستر يونايتد.

جدول الدوري

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، لم يسجل أجويرو أمام توتنهام، وبذلك ظل في الصدارة رفقة محمد صلاح بـ19 هدفا لكل منهما.