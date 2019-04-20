- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب: ضياء السقا
استعاد مانشسر سيتي، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على ضيفه توتنهام، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر السبت، في الجولة 35 من البريميرليج.
وأحرز هدف السيتي الوحيد اللاعب الشاب فيليب فودين من رأسية في الدقيقة الخامسة.
وحقق فودين رقما قياسيا، إذ أصبح ثالت أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي بعمر 18 عاما و 327 يوماً، كما بات أول لاعب من مواليد 2000 يُسجل هدفا لمانشستر سيتي بالبريمرليج.
وبذلك ثأر السيتي من توتنهام الذي أطاح به من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا الإسبوع الماضي.
بهذا الفوز رفع مان سيتي رصيده لـ 86 نقطة، في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف، فيما ظل توتنهام في المركز الثالث بـ67 نقطة.
جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه كارديف، الأحد، في إطار الجولة 35، فيما سيخوض السيتي، الأربعاء، مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ31 أمام مانشستر يونايتد.
جدول الدوري
قائمة الهدافين
وعلى صعيد الهدافين، لم يسجل أجويرو أمام توتنهام، وبذلك ظل في الصدارة رفقة محمد صلاح بـ19 هدفا لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر البريميرليج يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على توتنهام.. وقائمة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.