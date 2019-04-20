مانشستر سيتي يثأر من توتنهام في الدوري ويستعيد الصدارة.. ورقم قياسي لفودين (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق مانشسر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه توتنهام، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر السبت، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف السيتي الوحيد اللاعب الشاب فيليب فودين من رأسية في الدقيقة الخامسة.

وحقق فودين رقما قياسيا، إذ أصبح ثالت أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي بعمر 18 عاما و 327 يوماً، كما بات أول لاعب من مواليد 2000 يُسجل هدفا لمانشستر سيتي بالبريمرليج.

Advertisements

وبذلك ثأر السيتي من توتنهام الذي أطاح به من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا الإسبوع الماضي.

بهذا الفوز رفع مان سيتي رصيده لـ 86 نقطة، في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف، فيما ظل توتنهام في المركز الثالث بـ67 نقطة.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه كارديف، الأحد، في إطار الجولة 35، فيما سيخوض السيتي، الأربعاء، مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ31 أمام مانشستر يونايتد.

شاهد هدف فودين