الارشيف / اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يثأر من توتنهام في الدوري ويستعيد الصدارة.. ورقم قياسي لفودين (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: ضياء السقا

حقق مانشسر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه توتنهام، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ظهر السبت، في الجولة 35 من الممتاز.

وأحرز هدف السيتي الوحيد اللاعب الشاب فيليب فودين من رأسية في الدقيقة الخامسة.

وحقق فودين رقما قياسيا، إذ أصبح ثالت أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي بعمر 18 عاما و 327 يوماً، كما بات أول لاعب من مواليد 2000 يُسجل هدفا لمانشستر سيتي بالبريمرليج.

Advertisements

وبذلك ثأر السيتي من توتنهام الذي أطاح به من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا الإسبوع الماضي.

بهذا الفوز رفع مان سيتي رصيده لـ 86 نقطة، في الصدارة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الوصيف، فيما ظل توتنهام في المركز الثالث بـ67 نقطة.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه كارديف، الأحد، في إطار الجولة 35، فيما سيخوض السيتي، الأربعاء، مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ31 أمام مانشستر يونايتد.

شاهد هدف فودين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يثأر من توتنهام في الدوري ويستعيد الصدارة.. ورقم قياسي لفودين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا