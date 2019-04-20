كتب - محمد يسري مرشد: قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ادارة الزمالك، تعين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة ذهاب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية التى تقام فى 28 إبريل بملعب برج العرب . وتأهل الزمالك لدور نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية على حساب حسنية أغادير المغربي بالفوز 1-0 بمجموع اللقاءين لينتظر المتأهل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني التى تقام مباراتهما الثلاثاء القادم على ستاد السويس (ملعب الفريق السوداني) فى إياب دور الـ 8. ويقدم مصراوي تقريراً عن الحكم المثير للجدل اذلى يقود مباراته الرابعة...

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كانت هذه تفاصيل خبر طاردته اتهامات بالفساد والرشوة وبرأه الكاف .. حكم مثير للجدل لمباراة الزمالك فى الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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