الأهلي يؤكد غياب السولية عن مواجهة المصري للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، ان عمرو السولية لاعب وسط الفريق سيغيب عن مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز للإيقاف.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم السبت أن عمرو السولية حصل على البطاقة الصفراء الثالثة أمام بيراميدز ولن يشارك في مباراة المصري الخميس المقبل.

وحصل السولية على ثلاث بطاقات أمام الجونة والزمالك ثم بيراميدز ليكون الإيقاف الثاني للاعب خلال الموسم الحالي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويلعب السولية الخميس المقبل أمام المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 للدوري الممتاز.