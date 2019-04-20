مران الأهلي.. الخطيب يجتمع باللاعبين.. وفحص طبي للثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خلال الوقت الحالي مع اللاعبين لبحث نتائج الفريق الأخيرة والتي كان آخرها الخسارة من بيراميدز.
وكان الموقع الرسمي للأهلي أفاد مساء أمس الجمعة أن الخطيب قرر الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بجانب اللاعبين لبحث مسألة نتائج الفريق الأخيرة.
وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن اجتماع الخطيب مع اللاعبين سيؤخر من المران استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي.
وكان محمود الخطيب اجتمع قبل بداية المران مع مارتن لاسارتي في حضور مدير الكرة سيد عبد الحفيظ وذلك في قاعة الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة واستمر الاجتماع لوقتٍ قصير قبل أن يُغادر الثلاثي.
وفي سياق متصل، سيخضع ثلاثي الفريق رمضان صبحي وإسلام محارب ومحمد هاني لفحص طبي لتحديد موعد مشاركتهم في المران الجماعي ومدى جاهزيتهم للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل في مباراة مقرر لها ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الـ19.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز متصدري المسابقة.
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