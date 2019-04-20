مصدر لمصراوي: مختار مختار الأقرب لخلافة طلعت يوسف في المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال مصدر داخل نادي مصر المقاصة إن مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي هو الأقرب لخلافة طلعت يوسف لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأشار المصدر ذاته ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت ـ إلى أن محمد عبدالسلام رئيس النادي عقد جلسة منذ أيام مع مختار مختار الذي ينتهي عقده مع الإنتاج الحربي بنهاية الموسم الحالي؛ حيث رحب الأخير بالتواجد مع المقاصة.

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن المجلس قرر تولي أحمد حسام "ميدو" المدرب العام مهام المدير الفني حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان طلعت يوسف قد أبلغ إدارة نادي المقاصة قبل مباراة الاتحاد مساء يوم أمس الجمعة.