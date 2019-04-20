مانشستر سيتي يثأر من توتنهام ويستعيد صدارة البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

ثأر نادي مانشستر سيتي من نظيره توتنهام هوتسبر الإنجليزي بالفوز عليه بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهزيمة الأوروبية التي تلقاها مساء الأربعاء الماضي.

وكان السبيرز أخرج السيتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، بنتيجة (4-4) بأفضلية الأهداف خارج الأرض لتوتنهام.

وأحرز فيل فودين هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 5.

وبذلك الفوز استعاد السيتي صدارة البريميرليج برصيد 86 نقطة مع مباراة مؤجلة أمام غريمه مانشستر يونايتد، وتوقف رصيد توتنهام عند النقطة 67 في المركز الثالث.

بدأ توتنهام المباراة بضغط عالي على مانشستر سيتي، وجاءت أولى المحاولات من سون الذي مر وسدد من داخل منطقة الجزاء لكن إيدرسون حارس السيتي تصدى ببراعة للكرة.

ونجح الشاب فيل فودين في إحراز الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 5 من زمن اللقاء، بعدما قام بيرناندو سيلفا بتمرير كرة داخل منطقة الجزاء قابلها أجويرو برأسية وحولها لتمر أمام المرمى ويحولها فودين برأسية قوية في شباك جازانيجا حارس السبيرز.

وواصل إيدرسون تصديه لهجمات توتنهام الخطيرة في الدقيقة 14 بعدما تصدى لتسديدة قوية من إيريكسن.

وقام توتنهام ببناء هجمة مرتدة سريعة عن طريق سون الذي تقدم وحاول تسديد كرة ولكن لابورت يلحق به وأبعد الكرة عن منطقة الجزاء.

وسدد فودين تسديدة سهلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22 بعد تمريرة من بيرناندو سيلفا تصدى لها جازانيجا.

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وسقط دي بروين في الدقيقة 37 من عمر اللقاء على أرض الملعب مصاباً، ودخل فرناندينيو بديلا له.

ومنع إيدرسون حارس السيتي، سون من تسجيل هدف التعادل بعدما انطلق من منتصف الملعب بالكرة وانفرد بالحارس البرازيلي ولكنه تصدى للكرة.

وكاد السيتي أن يسجل الهدف الثاني من فرصة مزدوجة بعدما سدد أجويرو من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع ووصلت إلى فودين الذي سدد بجوار القائم.

وأهدر لابورت هدفاً للسيتي في الدقيقة 62 من زمن اللقاء بعدما قابل كرة عرضية برأسه من جوندوجان خرجت فوق العارضة.

وأجرى بيب جوارديولا التبديل الثاني للسيتي في الدقيقة 65 بدخول ساني بدلاً من أجويرو.

وأهدر ساني فرصة هدف في الدقيقة 68 بعدما سدد من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة خرجت بجوار القائم.

وتصدى جازانيجا لكرة خطيرة من سترلينج الذي سدد كرة من أمام المرمى بعد كرة عرضية أرضية رائعة من ساني في الدقيقة 71.

وكاد لوكاس مورا أن يسجل هدف التعادل للسبيرز ولكن نجح إيديرسون في التصدي للكرة.

وحاول داني روز إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنها خرجت بعيدة عن مرمى إيدرسون.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة مشادات بين سترلينج وفيرتونخين تلقى على إثرها الإنجليزي بطاقة صفراء قبل أن يُطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.