الخليج 365 يوضح.. هل طرح رحيل لاسارتي في اجتماع الخطيب معه وعبد الحفيظ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في مقر القلعة الحمراء.
وكان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قد أعلن يوم الجمعة عزم الرجل الأول في القلعة الحمراء، عقد اجتماع مع إدارة الفريق الأول الفنية لبحث النتائج الأخيرة.
وحضر سيد عبد الحفيظ أولا ثم لحق به مارتن لاسارتي وذلك في قاعة الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة واستمر الاجتماع لوقتٍ قصير قبل أن يُغادر الثلاثي.
وعلم الخليج 365 أن مسألة رحيل المدرب لاسارتي لم يتم طرحها في الاجتماع وأن المدرب مستمر في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وودع الفريق دوري أبطال إفريقيا من الدور الـ8 على يد صنداونز بطل جنوب إفريقيا، فيما تلقى رفاق حسام عاشور خسارة بالدوري على يد بيراميدز في المباراة التي جرت يوم الخميس.
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