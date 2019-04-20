الدوري الإيطالي: بارما يفرض التعادل على ميلان

وجه نادي بارما لطمة لآمال ميلان الأوروبية، بعد أن فرض عليه التعادل 1-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مهدياً روما الفرصة للانقضاض على المركز الرابع.
ورفع ميلان بهذا التعادل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن روما الخامس، الذي سيواجه إنتر ميلان في وقت لاحق اليوم السبت، وفي حال فوزه، سينفرد بآخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وارتفع رصيد بارما إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر، علماً بأن التعادل اليوم هو الثالث له على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل البديل الإسباني صامويل كاستييخو هدف التقدم لميلان بضربة رأس في الدقيقة 69، قبل أن يحرز المدافع البرتغالي المخضرم برونو ألفيس (37 عاماً) هدف التعادل لبارما في الدقيقة 87.
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