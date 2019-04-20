الدوري الإسباني: برشلونة للتحليق بعيداً في الصدارة أمام سوسييداد

يتمنى لاعب فريق برشلونة، فيليب كوتينيو، أن يكون الهدف الذي سجله في شباك فريق مانشستر يونايتد، نقطة تحول في مسيرته مع فريقه، عندما يستضيف متصدر الدوري الإسباني فريق ريال سوسيداد اليوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 74 نقطة بفارق تسع نقاط كاملة أمام أتلتيكو مدريد، مع تبقي ست مباريات، وبإمكانه اتخاذ خطوة نحو التتويج باللقب في حال فوزه على ضيفه ريال سوسيداد اليوم السبت.

وتغلب برشلونة على مانشستر يونايتد 3-0 الثلاثاء الماضي (4-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب)، ليضرب موعداً مع فريق ليفربول في الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وسجل كوتينيو الهدف الثالث لبرشلونة بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، وهي أهداف اعتاد اللاعب على تسجيلها، ولكنه فشل في العديد من الأحيان التسجيل بهذه الطريقة طوال الموسم.

وسجل كوتينيو خمسة أهداف بالدوري فقط وصنع هدفين في 30 مشاركة مع الفريق، وواجه انتقادات عنيفة من وسائل الاعلام الإسبانية، التي تعتقد ان أغلى صفقة أبرمها النادي يجب أن تقدم مردوداً أعلى من ذلك، وربطت اسمه بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وبعد أن سجل كوتينيو هدفه في مانشستر يونايتد وضع أصابعه على إذنه ليوجه رساله إلى منتقديه، وردة فعله الغاضبة قد ترسم المزيد من الشكوك من الجماهير في مباراة ريال سوسيداد.

ومع ذلك، ربما يختار المدرب إرنستو فالفيردي أن يبقي على اللاعب البرازيلي خارج الأضواء، خاصة في ظل قدرة عثمان ديمبلي على مواصلة عودته القوية من الإصابة بعدما شارك مع الفريق أمام هويسكا واليونايتد.

وطالب قائد برشلونة، ليونيل ميسي، الفريق بالتركيز على مباريات الدوري لمواصلة السير نحو ما يبدو أنه سيكون اللقب الثامن للفريق في آخر 11 عاماً.

وبعد أن قام فالفيردي بعملية تدوير شملت تغيير عشر لاعبين من الـ11 لاعب الأساسيين أمام هويسكا في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي، يستعد المدرب للدفع بتشكيل أقوى أمام ريال سوسيداد، صاحب المركز العاشر.