مدرب باريس سان جيرمان يعلن عن موعد عودة نيمار

قال مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، اليوم السبت، إن المهاجم البرازيلي نيمار قد يعود للمشاركة مع الفريق عندما يستضيف موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غداً الأحد.

وقال توخيل خلال مؤتمر صحافي اليوم السبت عن نيمار: “إنه يعمل بجدية وبحالة ذهنية جيدة.. يمكن أن نستعيده غداً”.

وغاب نيمار، الذي سجل 13 هدفاً خلال 13 مباراة في الدوري هذا الموسم، عن الملاعب منذ إصابته في قدمه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويمكن لباريس سان جيرمان التتويج بلقبه الثامن في الدوري في حال فوزه على موناكو في إستاد بارك دي برينس غداً.

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وودع باريس سان جيرمان، في غياب نيمار، دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر عقب خسارته 3-1 على ملعبه في إياب دور الستة عشر أمام مانشستر يونايتد بعدما تغلب على الفريق الإنجليزي 2-0 في مباراة الذهاب في أولد ترافورد.

وفي غياب المهاجم إدينسون كافاني مؤخراً للإصابة، وابتعاد العديد من اللاعبين المؤثرين في الفريق عن مستواهم، حصد الفريق نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وسيلتقي سان جيرمان مع ستاد رين في نهائي كأس فرنسا السبت المقبل في مباراة، يأمل توخيل خلالها أيضا استعادة القائد تياغو سيلفا عقب تعرضه لإصابة عضلية الأسبوع الماضي.

ويتفوق باريس سان جيرمان، الذي يملك 81 نقطة من 32 مباراة، على ليل صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب على أرض تولوز غداً الأحد أيضاً، بفارق 17 نقطة.