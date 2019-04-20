ناشئات اليد يحصدن برونزية البحر المتوسط

توج المنتخب الوطني لناشئات كرة اليد مواليد 2002 بقيادة مديره الفني رامي عبد اللطيف، ببرونزية بطولة البحر المتوسط للناشئات. المتوسط للناشئات.

وحقق منتخب الناشئات المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على منتخب كرواتيا بنتيجة 21 - 17، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقود منتخبنا الوطني المدير الفني رامي عبد اللطيف ووليد أبو العطا مدرب الفريق.



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