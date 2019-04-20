شاهد .. مجدي الشيخ يدلي بصوته في التعديلات الدستورية

حرص مجدي الشيخ المدير الفني لمنطقة قنا، على الادلاء بصوته في التعديلات الدستورية حيث بدا في التعديلات الدستورية حيث بداالاستفتاء اليوم. وتستمر عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لمدة ثلاثة اسام تبدا اليوم وتنتهي بعد غد.

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