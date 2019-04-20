موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي والقنوات الناقلة

يحل، فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره كارديف سيتي مساء غد الأحد على ملعب كارديف سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريمير ليج".
ويتطلع الإلماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول للفوز في المباراة ليستعيد الصدارة مرة أخرىمن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما يرغب كارديف سيتي في خطف الثلاث نقاط مستغلًا الوضع على ملعبه وسط جماهيره حتي يبتعد عن الهبوط.
موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي
تنطلق مباراة ليفربول وكارديف سيتي في تمام
والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكارديف سيتي
تذاع مباراة ليفربول وكارديف سيتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة.
ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 85 نقطة، بينما يحتل فريق كارديف سيتي المركز االثامن عشر برصيد 31 نقطة.
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