بالصور.. ثروت سويلم يدلي بصوته في التعديلات الدستورية

حرص اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وعضو مجلس النواب، على الادلاء بصوته في التعديلات الدستورية حيث بدأ الاستفتاء اليوم ويستمر على مدار 3 أيام. الدستورية حيث بدأ الاستفتاء اليوم ويستمر على مدار 3 أيام. وأشاد سويلم بعملية التصويت والنظام الموجود باللجان وإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء متمنياً أن تواصل مصر تقدمها على كل الأصعدة الفترة المقبلة.

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