نادي الشمس ينظم ماراثون في أول أيام الاستفتاء علي الدستور

نظم مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد ماراثون جري بالنادي تحت شعار "انزل وشارك" في أول أيام الاستفتاء علي الدستور المصري ومن اجل التأكيد علي أهمية المشاركة في هذا الحدث.

وشارك نجوم الخماسي الحديث وألعاب القوي في هذا الماراثون الذي انطلق

وشارك من مجلس الادارة الكابتن أسامة صلاح عضو مجلس الادارة والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي واللذان قاما بتوزيع الجوائز علي الفائزين في هذا الماراثون.

التأكيد علي أهمية المشاركة في هذا الحدث.وشارك نجوم الخماسي الحديث وألعاب القوي في هذا الماراثون الذي انطلقمن امام مبني الادارة وحتي بوابة رقم ١.وشارك من مجلس الادارة الكابتن أسامة صلاح عضو مجلس الادارة والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي واللذان قاما بتوزيع الجوائز علي الفائزين في هذا الماراثون.

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