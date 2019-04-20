نادي الشمس ينظم ماراثون في أول أيام الاستفتاء علي الدستور

نظم مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد ماراثون جري بالنادي تحت شعار "انزل وشارك" في أول أيام الاستفتاء علي الدستور المصري ومن اجلالتأكيد علي أهمية المشاركة في هذا الحدث.
وشارك نجوم الخماسي الحديث وألعاب القوي في هذا الماراثون الذي انطلق
من امام مبني الادارة وحتي بوابة رقم ١.
وشارك من مجلس الادارة الكابتن أسامة صلاح عضو مجلس الادارة والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي واللذان قاما بتوزيع الجوائز علي الفائزين في هذا الماراثون.
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