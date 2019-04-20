فاز مانشستر سيتي على توتنهام بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين منالدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل فودين لاعب مانشستر سيتي هدف الفوز الوحيد، في الدقيقة الخامسة مع
وبتلك النتيجة انتزع مانشستر سيتي الصدارة من ليفربول، ليكون 86 نقطة، مبتعدًا عن الريدز بفارق نقطة، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يفوز على توتنهام وينتزع الصدارة من ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.