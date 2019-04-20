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مانشستر سيتي يفوز على توتنهام وينتزع الصدارة من ليفربول

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فاز مانشستر سيتي على توتنهام بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من

الممتاز.

سجل فودين لاعب مانشستر سيتي هدف الفوز الوحيد، في الدقيقة الخامسة مع

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عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة انتزع مانشستر سيتي الصدارة من ، ليكون 86 نقطة، مبتعدًا عن الريدز بفارق نقطة، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الثالث.

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