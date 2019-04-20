محمد عواد: مشواري مع الوحدة انتهى ولدي عروض كثيرة

أعلن محمد عواد، حارس مرمى الوحدة السعودي، نهاية مشوار ناديه السعودي بنهاية الموسم الحالي، وعودته إلى نادي الإسماعيلي.

وكان عواد انتقل إلى الوحدة قادمًا من الإسماعيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال عواد في تصريحات عقب مباراة الفريق أمام

أهلي جدة أنه سيرحل عن الفريق السعودي بنهاية الموسم الحالي وسيعود للإسماعيلي، من أجل بحث العروض المقدمة له.

وأضاف: " أنا تركيزي الأن مع آخر مباراتين لي في الموسم مع

Advertisements

فريقي الوحدة، مشواري سينتهي بعد ذلك مع الوحدة".

وتابع " سأعود إلى فريقي الإسماعيلي وسأبحث العروض المقدمة لي مع وكيلي".

الجدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز السابع برصيد 39 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي.