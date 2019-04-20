اليوم .. التحقيق مع 9 لاعبين كرة الماء بالأهلى المتورطين فى أحداث شغب الصيد

يجرى إتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس الإدارة اليوم السبت تحقيقا موسعا بدءا من الساعة الثالثة عصر بمعرفة المستشار القانونى للإتحاد مع تسعة لاعبين من الفريق الأول لكرة الماء للرجال بالنادى الأهلى ، وهم مهند جمال ، وكريم جمال أحمد ، وأحمد فؤاد ، ومحمود طارق أحمد ، ومازن أحمد قاسم ، ومحمد أسامة ، ويحيى علاء على ، وتوفيق أحمد حماد.

يأتي ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التى أجرتها اللجنة التى شكلها الإتحاد المصرى للسباحة لفحص الفيديوهات الخاصة بأحداث الشغب بعد

لقاء الأهلى والجزيرة فى نهاية الدورى العام ، والذى فاز به الجزيرة 7 / 6 ، تورطهم فى أحداث الشغب والتعدى بالضرب على لاعبى فريق الجزيرة فى اللقاء الذى جمع الفريقين على حمام السباحة بنادى الصيد بالدقى ، وأحداث إصابات ببعضهم ، فضلا عن قيامهم باتلاف بعض محتويات حمام السباحة ، التى رصدها الصيد ورفع بها مذكرة رسمية للاتحاد للحصول على تعويض مالى قدره 25 الف جنيه.

واستكمل الإتحاد الشكل القانونى قبل بدء التحقيق من خلال مخاطبة الأهلى رسميا يوم الاربعاء الماضى بالتحقيق مع اللاعبين والجهاز الفنى والادارى ، ثم مخاطبة الاهلى للمرة الثانية ، وذلك بإرسال خطاب مساء يوم الأثنين الماضى يحمل رقم صادر 342 ، للتحقيق مع اللاعبين التسعة بعد ثبوت تورطم فى أحداث الشغب ، بعد تفريغ الفيديوهات الخاصة بالاتحاد ، بالإضافة إلى الفيديوهات الأخرى التى تلقاها الاتحاد أثبتت تورط اللاعبين التسعة فى أحداث الشغب.

ويعقد مجلس إدارة الإتحاد إجتماعا عاديا مساء اليوم فور إنتهاء المستشار القانونى للإتحاد من التحقيق مع اللاعبين ، وذلك لعرض نتائج التحقيق وإقرار العقوبة التى يستحقها كل لاعب على حد طبقا للوائح والقوانين الخاصة بهذا الشأن .