اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر كورة اون لاين الآن بدون تقطيع

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بث مباشر لمباراة برشلونة وريال سوسيداد، يحل ريال سوسيداد ضيفًا على برشلونة في استاد كامب نو يوم السبت 20 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 15 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني 2018-19.

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سيتم نقل مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر قناة Bein Sports HD3، وذلك في تمام الساعة 20:45 مساءً بتوقيت مصر، وأيضاً الساعة 21:45 مساءً بتوقيت السعودية، يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني، بعد نجاحه في حصد 74 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل ريال سوسيداد المركز العاشر بالترتيب، بعدما نجح في حصد 41 نقطة.

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مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

آرتورو فيدال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر كورة اون لاين الآن بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر كورة اون لاين الآن بدون تقطيع

جيرونيمو رولي

ثيو هيرنانديز - جوسيبا زالدوا - دييجو يورينتي - أريتز إلواستوندو

ميكيل أويارزابال - لوكا سانيالي - ميكيل ميرينو - إيجور زوبيلديا

ويليان جوزيه - خوانمي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر كورة اون لاين الآن بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام مباشر كورة اون لاين الآن بدون تقطيع

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