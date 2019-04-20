رياضة | الاتحاد السكندري فرصة سيدومير الأخيرة مع الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري فرصة سيدومير الأخيرة مع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب المقدوني سيدومير يانوفيسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب سوء النتائج.

Advertisements

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن إدارة الإسماعيلي قررت إقالة يانوفيسكي في حال عدم الصعود بالفريق في كأس مصر.

وستكون مباراة الاتحاد السكندي بكأس مصر الفرصة الأخيرة لسيدومير يانوفيسكي المدير الفني للإسماعيلي وفي حال عدم الفوز والصعود ستتم إقالته رسميا.