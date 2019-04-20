رياضة | عين.. من هو "سيمبليسي"الذي حرم يوفنتوس من التتويج بالدوري ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. من هو "سيمبليسي"الذي حرم يوفنتوس من التتويج بالدوري ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

قاد المدير الفني ليوناردو سيمبليسي فريقه سبال لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل وحرم يوفنتوس من التتويج رسميًا بلقب الدوري هذا الموسم بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب باولو موتزا ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وفشل البيانكونيري في التتويج رسميًا بلقب الإسكوديتو، حيث كان يحتاج إلى نقطة واحدة فقط للتتويج رسميًا باللقب.

وأفادت شبكة سكواكا بأن يوفنتوس خسر لأول مرة من سبال في مختلف المسابقات منذ مايو 1962. وفي تلك الفترة، تمكن يوفنتوس من تحقيق 10 انتصارات بينما تعادل في 5 مباريات ليخسر أولى مبارياته أمام سبال منذ 57 عاما.

واختارت عين "الخليج 365 الرياضي" سيمبليسي نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي:-

ولد ليوناردو سيمبليسي في 18 يوليو 1967 بمدينة فلورنسا في إيطاليا.

بدأ سيمبليسي مشواره كلاعب كرة عام 1987 وهو في العشرين من عمره في صفوف لوكيزي ولعب له لمدة موسم فقط. لم يخض سيمبليسي مشواره الكروي في الدوري الممتاز ولعب ل 5 أندية في الدرجات الدنيا في إيطاليا بعد لوكيزي حتى اعتزاله، بدأها بسورسو عام 1988 الذي لعب له 33 مباراة وسجل له هدفين خلال موسم ثم إنتقل إلى سيسينا الذي سجل له هدف واحد في 19 مباراة في موسم واحد.

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رحل سيمبليسي بعدها إلى سانجيميجنانو ثم إلى بوجيبونزي الذي انتقل له عام 2000 وخاض معه 32 مباراة، سجل خلالهم هدفين في موسمين. وفي 2002، إنتقل سيمبليسي إلى جروسيتي الذي قاده في 8 مباريات خلال موسم واحد وأعلن اعتزاله بعدها ليبدأ رحلته مع التدريب.

قاد سيمبليسي 6 أندية حتى الآن، تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي :-

بدأ سيمبليسي رحلته التدريبية مع سانجيميجنانو الذي لعب له في 1 يوليو 2004 حتى 30 يونيو 2005 أي ما يقارب العام ثم رحل إلى فيجلاين الذي قاده منذ 1 يوليو 2005 حتى 30 يونيو 2009 في خلال 1460 يوم.

قاد سيمبليسي بعدها أريزو منذ 1 يوليو 2009 حتى 17 نوفمبر 2009 وعاد لقيادته مرة أخرى في 19 أبريل 2010 حتى 25 مايو 2010. قاد سيمبليسي أريزو في 16 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات.

في 30 نوفمبر 2010، قاد سيمبليسي بيزا حتى 21 فبراير 2011 في 9 مباريات، فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر 5 مباريات.

قاد سيمبليسي فريق فيورنتينا تحت 19 عامًا منذ 17 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2014 في 103 مباراة، فاز في 66 مباراة وتعادل في 17 مباراة وخسر 20 مباراة.

تولى سيمبليسي قيادة سبال - الذي ينتهي عقده معه في 30 يونيو 2020 - منذ 8 ديسمبر 2014 حتى الآن في 187 مباراة، فاز في 83 مباراة وتعادل في 49 مباراة وخسر 55 مباراة.