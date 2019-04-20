رياضة | صراع ثلاثي على بطاقة التأهل للدور التمهيدي بدوري الأبطال في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ثلاثي على بطاقة التأهل للدور التمهيدي بدوري الأبطال في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار يوم غداً لإنطلاق الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم حيث تحمل الجولة بعض المباريات الهامة وذلك لرسم الطريق فيما يخص البطاقة الثالثة المؤهلة لدوري ابطال أوروبا الموسم القادم.

وحسم باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 81 نقطة في المقابل ضمن نادي ليل المركز الثاني برصيد 64 نقطة ويبقى الصراع على المركز الثالث بين ثلاثة فرق وهم ليون وسانت إيتيان ومارسيليا.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على المباريات المتبقية لكل فريق والتي ستشكل ملامح ثالث الفرق المتأهلة إلى تمهيدي دوري أبطال أوروبا 2019 – 2020

ليون

يحتل الفريق المركز الثالث من 33 مباراة برصيد 59 نقطة ويتبقى له خمسة مباريات على النحو التالي :-

بوردو على ملعب نوفو ستاد دي بوردو

ليل على ملعب بارك أولمبيك ليون

مارسيليا على ملعب فيلودروم

كان على ملعب بارك أولمبيك ليون

تيم أولمبيك ويتم تحديد الملعب لاحقاً.

سانت إيتيان

يحتل الفريق المركز الرابع من 32 مباراة برصيد 53 مباراة وتتبقى له ستة مباريات كالآتي :-

ستاد ريمس على ملعب أغسطس ديلايتي

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تولوز على ملعب جيوفروي جيشار

موناكو على ملعب لويس الثاني

مونبيليه على ملعب جيوفروي جيشار

نيس على ملعب جيوفروي جيشار

انجيه على ملعب ريموند كوبا

مارسيليا

يحتل الفريق المركز الخامس من 32 مباراة برصيد 51 نقطة وتنتظره ستة إختبارات قوية على النحو التالي :-

جانجون على ملعب دو رودورو

نانت على ملعب فيلودروم

ستراسبورج على ملعب المينو

ليون على ملعب فيلودروم

تولوز على ملعب البلدي تولوز

مونبيليه على ملعب فيلودروم

فملن تكون كلمة الفصل في حجز آخر التذاكر المؤهلة لتمهيدي دوري ابطال أوروبا من الليج آن ؟