رياضة | مانشستر سيتي يفلت من فخ توتنهام ويتصدر الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يفلت من فخ توتنهام ويتصدر الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على توتنهام بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، على استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

يدين مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى فيل فودين الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 86 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد توتنهام عند النقطة67 في المركز الثالث.